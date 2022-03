‘De maneira geral, sempre fui execrada pelos críticos’

Considerada um dos principais nomes do rock nacional, a cantora se aventura na literatura infantil, que segundo ela, tem dado mais prazer neste momento

Boa parte das pessoas associa o nome Rita Lee ao universo do rock como uma das musas do gênero no Brasil. Outra parte a reconhece como pelo lado literário comprovado em uma autobiografia, de 2016, e nos livros “Dropz”, de 2017, e “favoRita”, de 2018. Agora está na hora das pessoas conhecerem o lado escritora infantil da paulista de 71 anos.



Distante das apresentações há anos, Lee vem se bandeando para a trincheira dos escritores com periodicidade anual e o lançamento de 2019 é “Amiga Ursa – uma história triste, mas com final feliz”, no qual a trajetória de ursa siberiania que vai parar em um zoológico do Piuaí é contado em tom de conscientização para as gerações mais novas. “A história de Rowena não é um conto de fadas”, disse a escritora em entrevista ao Destak.