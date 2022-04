Festival serve seis toneladas de tambaqui na Esplanada

O festival é inspirado no Churrasco de Tambaqui, realizado em Ariquemes, em Rondônia

Brasília recebe pela primeira vez o Festival Tambaqui da Amazônia no início da tarde desta quarta-feira (7). Serão oferecidas 6 toneladas de peixe ao público, em um grande churrasco na Esplanada dos Ministérios. Para participar é preciso doar um quilo de alimento não perecível.



O evento será iniciado pela manhã, com a distribuição do pescado será a partir das 12h, em caixas de pizza. O festival é inspirado no Churrasco de Tambaqui, realizado em Ariquemes, em Rondônia, de onde os peixes foram trazidos para preparo na capital. O objetivo é estimular o consumo.



A realização integra o governo de Rondônia, o Ministério da Agricultura e a Secretaria Nacional da Pesca e o Governo do Distrito Federal (GDF). Os peixes, que somam quatro mil bandas, foram doados pela Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia (Acripar, Zaltana Pescados e Agrofish).



De acordo com a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, a pesa tem crescido na capital. O número de piscicultores no DF passou de 214 para 594 nos últimos sete anos. No mesmo período, a produção de pescado passou de 409 para 1,5 mil toneladas ao ano.



No DF, a principal espécie produzida é a tilápia, seguida do tambatinga, patinga e tambacu.