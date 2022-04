Escola e posto de saúde indígenas são incendiados

Crimes aconteceram na madrugada de segunda-feira (29) após divulgação do resultado das eleições

Uma escola e um posto de saúde, localizados no território indígena de Pankararu, no sertão de Pernambuco, amanheceram incendiados na segunda-feira (29). O crime teria acontecido na madrugada, após a divulgação do resultado das eleições que deram a vitória ao candidato Jair Bolsonaro (PSL). Ninguém ficou ferido.



A relação entre os dois fatos é feito devido as afirmações do presidente eleito durante a campanha quando prometeu acabar com a “indústria da demarcação de terras indígenas” e dar “retaguarda jurídica” para proprietários de terra que sofrerem invasões.



A comunidade, chamada de Bem Querer de Baixo, no município de Jatobá, é um dos focos de maior conflito de terra da região. Em setembro, os indígenas conquistaram na Justiça a retirada de posseiros das áreas demarcadas. Desde então, sofrem constantes ameaças.



O incêndio às unidades públicas de educação e saúde foi encarado como atentados pela população indígena da região. Eles disseram à imprensa local que estão com medo, porque acreditam que o clima de tensão e insegurança vai piorar, após o resultado das urnas.



A Prefeitura de Jabotá foi notificada e acionou a Polícia Militar. Os prédios estão passando por perícia, mas até agora ninguém foi preso.



A comunidade Bem Querer de Baixo informou que o posto de saúde atendia cerca de 500 pessoas por mês, entre indígenas e não indígenas. Ao todo, o território tem 14 aldeias.