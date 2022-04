Um pé no Buriti: Ibaneis começa a montar sua equipe

O emedebista já fechou o nome do novo chefe da Fazenda e pretender fechar equipes da Saúde, Educação e Segurança

Um dia após receber o resultado das urnas, o governador eleito Ibaneis Rocha (MDB) dedicou sua segunda-feira (29) para as articulações tem torno da montagem da sua equipe de governo. Entre entrevistas e reuniões, o emedebista anunciou que André Clemente irá ocupar o cargo de secretário de Fazenda.



Auditor da Receita licenciado, Clemente ajudou Ibaneis a elaborar o plano de governo. “Ele é experiente, tem história no Distrito Federal, vai nos ajudar a trazer os recursos que precisamos”, disse o governador eleito.



O economista já ocupou o cargo de secretário de Fazenda nas gestões de José Roberto Arruda (PR), Paulo Octávio (PP) e Rogério Rosso (PSD). Na eleição de 2014, disputou cargo de deputado distrital, mas não se elegeu.



Sem divulgar novos nomes, Ibaneis afirmou que as pastas da Saúde, Educação e Segurança serão prioridades. O novo governador ainda estuda os nomes que estarão no alto escalão.

“Estou conversando com alguns setores para definir o secretário de Saúde. O escolhido terá que me ajudar a dar um solução para essa crise ainda nos primeiros meses de governo”, disse Ibaneis.



Sobre nomes que estão sendo investigados e respondem processos por corrupção, Ibaneis afirmou que esses não terão espaço no Buriti. “Qualquer nome que esteja respondendo por corrupção será nomeada. E se depois de assumir vir a responder por corrupção ela será afastada”, garantiu.



Governo Federal

O novo chefe do Executivo local afirmou que pretende aproximar sua gestão ao governo federal. Ainda ontem, Ibaneis conversou o presidente Michel Temer (MDB) e, posteriormente, com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para tratar de pautas do Distrito Federal.